Ayvalık 30 Ağustos'u Bayraklarla Kutladı
Ayvalık, Zafer Bayramı'nda cadde ve meydanlarını bayraklarla donattı, ilçe halkı coşkuyla kutladı.
(BALIKESİR) - Ayvalık'ın cadde, bulvar ve meydanları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ay yıldızlı bayrak ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasıyla donatıldı.
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Ayvalık'ın dört bir yanı kırmızı beyaza bürünürken; ilçe sakinleri de balkon ve camlarını bayraklarla süsleyerek bu büyük zaferin coşkusunu paylaştı.
Kaynak: ANKA
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