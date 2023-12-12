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Ayvalık açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Ayvalık açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık açıklarında lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 39 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenlere insani yardım sağlandı ve işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekler.

Ayvalık açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı
12.12.2023 - 20:13,
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Ayvalık açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 39 düzensiz göçmen yakalandı.

"TCSG-552" sahil güvenlik uçağı Ege Denizi'nde gerçekleştirdiği devriye uçuşunda, Ayvalık açıklarında lastik botla Midilli'ye doğru giden bir grup göçmenin olduğunu belirledi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki TCSG-907 bot, göçmenlerin bulunduğu bölgeye ulaştı.

Lastik botu durduran ekipler, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 39 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen göçmenlere yiyecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımda bulunuldu.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Kaynak: AA
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Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Sahil Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

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