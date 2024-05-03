Ayvalık açıklarında Yunan unsurlarınca geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Ayvalık açıklarında Yunan unsurlarınca geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında Yunan unsurlarınca geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bulunan 21 düzensiz göçmen, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan göçmenler, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi ve ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

03.05.2024 23:21  Güncelleme: 23:23
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvalık açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu "KB-4510" ile bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 7'si çocuk 21 düzensiz göçmeni kurtardı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ayvalık açıklarında Yunan unsurlarınca geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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