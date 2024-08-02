Ayvalık Belediye Başkanı, çiftçilerle sorunları görüştü

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(BALIKESİR)- Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, zeytinlik ve tarlalarda yaşanan sorunların çözümü için kırsal mahalle muhtarlarıyla ve çiftçilerle bir araya geldi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, zeytinliklerde ve tarlalarda yaşanan sorunların çözümü için kırsal mahalle muhtarlarıyla ve çiftçilerle bir araya geldi. Toplantıya iİçe Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Başkanı Muhittin Tüfekçi ile mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, sorunların nerelerden kaynaklandığı, kısa sürede çözümlenmesi için nelerin yapılması gerektiğinin konuşulduğu toplantıların sık aralıklarla yapılmaya devam edileceğini söyledi. Çiftçilerin, Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ile olan bağlantılarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Mesut Ergin, "Kaymakamımız, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız, ilçe tarım müdürümüz ve çiftçi malları yönetim kurulumuz ile birlikte yapılacakları konuştuk. Çiftçimizin, korumamızla olan bağlarını güçlendirmeye, olumsuzlukların çözümü için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.