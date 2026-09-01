Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, Bağyüzü'nde şehitler ve gaziler için düzenlenen hayra katıldı - Son Dakika
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Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, Bağyüzü'nde şehitler ve gaziler için düzenlenen hayra katıldı

Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, Bağyüzü\'nde şehitler ve gaziler için düzenlenen hayra katıldı
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, geçen günlerde orman yangını çıkan Bağyüzü Mahallesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla  şehitler ve gaziler için düzenlenen hayra katıldı. Başkan Ergin, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek dayanışma mesajı verdi.

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, geçen günlerde orman yangını çıkan Bağyüzü Mahallesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla  şehitler ve gaziler için düzenlenen hayra katıldı. Başkan Ergin, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek dayanışma mesajı verdi.

Başkan Ergin, orman yangını felaketinin yaşandığı Bağyüzü Mahallesi'nde, her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında şehitler ve gaziler için düzenlenen hayra katıldı. Yangının ardından yaraların sarılması ve dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla bölge halkıyla bir araya gelen Ergin,  felaketten etkilenen yurttaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andığını belirten Ergin, "Yaşanan yangın felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Vatanımız için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Onların emaneti olan bu topraklarda, birlik ve beraberlik içinde, gururla yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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