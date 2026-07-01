Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, Lokmasını Vatandaşlarla Paylaştı - Son Dakika
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Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, Lokmasını Vatandaşlarla Paylaştı

01.07.2026 09:34  Güncelleme: 10:55
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin düzenlediği hayır yemeğinde vatandaşlarla bir araya gelerek birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verdi.

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin düzenlediği hayır yemeğinde vatandaşlarla bir araya gelerek birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verdi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından düzenlenen hayır yemeğinde dernek üyeleri ve vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşarak sohbet eden Ergin, bu tür anlamlı buluşmaların kentteki aidiyet bağlarını daha da güçlendirdiğini dile getirdi.

Ergin, "Pir Sultan Abdal Derneğimizde düzenlenen hayır yemeğinde hemşehrilerimizle bir araya gelmekten mutluluk duyduk. Bu güzel ve anlamlı buluşmaların, kentimizdeki ve ülkemizdeki birlik ve beraberliğimizi daha da artırmasını; barış, huzur, saygı ve sevgiye vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Dernek yönetimi ve vatandaşlar da davete katılarak lokmalarını paylaşan ve kendilerini yalnız bırakmayan Ergin'e teşekkürlerini iletti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, Lokmasını Vatandaşlarla Paylaştı - Son Dakika

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