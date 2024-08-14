Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Atatürk Kupası Futbol Turnuvası'na katıldı - Son Dakika
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Atatürk Kupası Futbol Turnuvası'na katıldı

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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Sarı Zeybek Spor ve Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen 30 Ağustos Atatürk Kupası Futbol Turnuvası'na katıldı. Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Ergin, çocukların sporla büyümesinin kıvanç verici olduğunu belirtti.

14.08.2024 11:54  Güncelleme: 13:31
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(BALIKESİR)- Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Sarı Zeybek Spor ve Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen 30 Ağustos Atatürk Kupası Futbol Turnuvası'na katıldı.

Ayvalık Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Ayvalık Şubesi Başkanı Ahmet Üzgeç'in girişimleriyle, Balıkesir ASKF temsilcisi Cemal Erhanoğlu'nun organize ettiği turnuvanın ilk gününde Hamdibey Kayaspor-Armutçuk Gençlikspor, Ayvalıkgücü Belediyespor-Batıordu Spor Kulübü takımları karşı karşıya geldi.

Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği ve bu Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak olan çocuklarımızın sporla büyüyor, yetişiyor olması gerçekten kıvanç vericidir. Tüm futbol takımlarımızın başta antrenörlerine ve çocuklarımıza başarılar dilerim" dedi.

Kaynak: ANKA

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