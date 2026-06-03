Ayvalık Belediye Meclisi Toplandı... Kritik Maddeler Komisyonlara Sevk Edildi

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediye Meclisi'nin haziran ayı olağan toplantısında imar planı değişiklikleri, taşınmaz işlemleri, içkili yer bölgesi teklifi ve kentsel dönüşüme ilişkin konular görüşülerek ilgili komisyonlara sevk edildi.

Ayvalık Belediye Meclisi, Mesut Ergin başkanlığında Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde haziran ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Mecliste, 9 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda, imar düzenlemelerinden taşınmaz işlemlerine, içkili yer bölgesi belirlenmesinden kentsel dönüşüm çalışmalarına kadar birçok konu ele alındı.

GÖRÜŞÜLEN KONULAR İLGİLİ KOMİSYONLARA SEVK EDİLDİ

Meclis toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından 6 Mayıs 2026 tarihli toplantı tutanak özetlerinin oylanmasıyla başladı. Toplantının gündeminde, Ayvalık 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda Altınova Mahallesi'nde bulunan 392 ada 35 parselin bedeli ödenerek belediye adına tescil edilmesi ve davanın sulh yoluyla sonuçlandırılması konusu yer aldı.

Mecliste ayrıca Altınova Mahallesi sahil şeridinde, 211 Sokak'taki mendireklerin başlangıcı ile Madra Çayı arasında kalan sahil bölgesinin "İçkili Yer Bölgesi" olarak belirlenmesi teklifi de görüşülüp komisyonlara gönderildi.

Altınova Mahallesi'nde bulunan bir taşınmazın yer aldığı Lale Sokak ve Yeni Cami Sokak üzerinde zemin katların ticari kullanımına açılması talebi ile Çakmak Mahallesi kırsal yerleşik alanının sınırlarının belirlenmesine ilişkin konular da meclisin gündeminde bulundu. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan gelen rapor kapsamında mülkiyeti belediyeye ait 150 Evler Mahallesi'ndeki bin 916 metrekarelik taşınmazın kat karşılığı ihale edilmesi konusu değerlendirilip oylandı.

İmar Komisyonu raporları kapsamında ise Altınova ve Ali Çetinkaya mahallelerinde çeşitli plan değişiklikleri görüşüldü. Altınova Mahallesi'nde yeni belediye hizmet alanı oluşturulmasına yönelik imar planı değişikliği, Ali Çetinkaya Mahallesi'nde teknik altyapı alanı önerisini içeren nazım imar planı değişikliği ve Altınova'da "atrium nizam" yapılaşmalara ilişkin imar plan notu değişiklikleri meclis üyelerinin değerlendirmesine sunuldu.