Ayvalık Belediye Meclisi'nden Turizm İmarındaki Kötüye Kullanımlara Önlem

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(BALIKESİR) - Ayvalık Belediye Meclisi, turizm imarlı alanlarla ilgili kötüye kullanım ve haksız menfaat yaratılmasına sebep olan uygulamayla ilgili önemli bir karara imza attı. Belediye Meclisi, otel, motel veya tatil köyü olarak inşa edilen yapıların konut veya rezidans şeklinde satışının önünü kesecek karar aldı.

Ayvalık Belediye Meclisi'nde; Altınova Mahallesi Uygulama İmar Planı'nda yer alan "Tercihli Konut Alanı" ve "Turistik Tesis Alanı" lejantını kapsayan plan notları ile alakalı plan notu değişikliğine ilişkin, imar komisyon raporu okundu. Mevcut uygulama imar plan notlarında Turistik Tesis Alanları için yapılanma koşulları yeniden belirlendi. Hazırlanan plan değişiklikleri ve ilavelerinin meclise sunulmasına ve bu değişiklik ve ilavelerin uygulamaya alınmasına kadar turistik tesis alanı kullanımlarının, plan ve plan gereği uygulamalarının durdurulmasına, katılanların oy birliği ile karar verildi.

İlgili mevzuat hükümlerine ve onaylı imar planlarına aykırı şekilde, karma kullanım veya tercihli alan kullanımlarında, belediyelerden turizm tesislerinin yüksek emsal ve yapılaşma koşullarından yararlanılarak yapı ruhsatı alınmasına rağmen, bu alanlarda konut kullanımına yönelik yapılar inşa edildiği ve sonrasında ise bu yapılar üzerinde devre mülk, kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurularak üçüncü kişilere bağımsız bölüm olarak konut satışı gerçekleştiriliyordu. Bu durum, onaylı imar planlarında turizm tesisi yapılmasını teşvik için daha yüksek olarak belirlenen emsal ve yapılaşma koşullarının amaca aykırı şekilde kötüye kullanımına ve haksız menfaat yaratılmasına sebep oluyordu.

Uygulama kapatılan eski Altınova Belediyesi'ne ait

Yoğunluk değerleri Büyükşehir uygulamasıyla kapatılan eski Altınova Belediyesi tarafından 3 Temmuz 2006 tarihli, 61 sayılı meclis kararı ile turizmi teşvik amaçlı artırılmış ve günümüzde geçerli yoğunluk değerlerine çıkartılmıştı. Ancak 2006 tarihinden bu zamana kadar Altınova Mahallesi'nde sahil kesiminde turistik tesis alanlarında bu teşvikin amacına ulaşmadığı ve kötüye kullanıldığı görülmüştü. Bu sebeple kötüye kullanımların önüne geçilmesi için bazı tedbirler alınması gerektiği gündeme geldi.