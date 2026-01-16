Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun Yeni Oyunu Müdahil, Tiyatroseverlerle Buluşuyor - Son Dakika
Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun Yeni Oyunu Müdahil, Tiyatroseverlerle Buluşuyor

16.01.2026 10:26  Güncelleme: 11:33
Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun yeni oyunu 'Müdahil', kadın cinayetleri gerçeğini ele alarak izleyiciyle buluşuyor. Erkan Cılak'ın yazıp yönettiği eser, izleyiciyi tanık konumuna getiriyor ve sorumluluk kavramlarını sorguluyor.

(BALIKESİR)- Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun yeni oyunu "Müdahil", 17, 27 ve 31 Ocak günlerinde Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun yeni oyunu "Müdahil", izleyiciyi kadın cinayetleri gerçeğiyle yüzleştiriyor. Erkan Cılak'ın yazıp yönettiği, Seral Çelikbaş'ın performansıyla hayat bulan oyun, Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde perde açtı. 2015 yılında Türkiye'de yaşanmış gerçek bir olaydan yola çıkılarak kurgulanan "Müdahil", hikayesini bu kez bir silahın ağzından anlatıyor. On beş yıl boyunca bir evin köşesinde duran ve bir anlık temasla ölümle sonuçlanan bir olayın parçası olan silah, bu kez sanık konumunda bulunuyor.

İzleyici tanık koltuğunda

Oyunda; bir kadının, kızını düşünerek refleksle eline aldığı silahın, bir erkeğin ölümüne neden olması üzerinden "irade", "müdahale" ve "sorumluluk" kavramları sorgulanıyor. Silah, "ölüme nasıl ve neden müdahil olduğunu" anlatmaya çalışırken, izleyici de tanık koltuğuna oturtuluyor. Oyunun ilk sahnesinde, 2008 yılından bu yana hayatını kaybeden yaklaşık 5 bin kadının isminin sahnede yer alması dikkat çekiyor. Kadın cinayetleri, bu kez erkek ölümüyle sonuçlanan tersine işleyen bir anlatı üzerinden ele alınıyor.

Yazar ve yönetmen Erkan Cılak,"Maalesef ben de bir erkeğim ve bu erkek egemen toplumun, işlenen cinayetlerin utancı içindeyim. Sessiz kaldıkça müdahil oluyoruz. Bu nedenle ses olmak istedik" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

