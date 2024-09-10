Ayvalık Belediyesi 2. Ayvalık Şiir Buluşmaları Başlıyor

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(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi'nin katkılarıyla 2'nci Ayvalık Şiir Buluşmaları başlıyor.13 Eylül Cuma günü saat 17.00'de başlayacak buluşmada, belediye, şairlerin imzalı şiir kitaplarını katılımcılara hediye edecek.

Ayvalık Şiir Buluşmaları'nın 2'ncisi başlıyor. 13 Eylül Cuma günü saat 17.00'de Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde, moderatörlüğünü şair, yazar Gültekin Emre'nin yaptığı Şiir Buluşmaları'na şairler şiirleriyle renk katacak. Şairlerin şiir kitapları, belediye tarafından katılımcılara hediye edilecek. Buluşmalarıa şair Hidayet Karakuş onur konuğu olarak katılacak. Şiir buluşmalarına şairler; Altay Öktem, Emel İrtem, Gülsüm Cengiz, Gültekin Emre, Nihat Özdal, Nilay Özer, Nur Akalın, Ömür Özçetin ve Turgay Kantürk katılacak.