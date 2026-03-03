Ayvalık Belediyesi'nin 2026 Yılı Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri Takvimi Paylaşıldı

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi, 2026 yılı boyunca kente yayılacak kültür, sanat ve spor etkinliklerinin yer aldığı kapsamlı takvimi paylaştı. Yıl boyunca sürecek yüzlerce etkinlikle ilçe, Ege'nin en canlı kültür sanat merkezlerinden olmaya hazırlanıyor.

Ayvalık Belediyesi'nin 2026 yılı kültür, sanat ve spor etkinlikleri takvimi açıklandı. Etkinlik takvimi kapsamında festivaller, konserler, söyleşiler, tiyatro oyunları, film gösterimleri, sahne performansları, sergiler ve çeşitli spor organizasyonları ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirilecek.

Kent meydanlarından kültür merkezlerine, açık hava sahnelerinden mahalle etkinlik alanlarına kadar geniş bir yelpazede planlanan organizasyonlar, ilçenin kültürel zenginliğini bir kez daha gözler önüne serecek.

"Ayvalık'ı yıl boyu yaşayan, üreten ve paylaşan bir kent haline getirme hedefimizi kararlılıkla sürdürüyoruz"

Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçenin yalnızca yaz aylarında değil, yılın her döneminde yaşayan bir kültür ve sanat kenti olduğunu belirterek, "Ayvalık'ta kültür, sanat ve spor bir mevsime sığmaz. 2026 yılı boyunca festivallerden konserlere, söyleşilerden tiyatrolara, film gösterimlerinden sergilere kadar yüzlerce etkinlikle kentimizin dört bir yanında hemşehrilerimizle ve misafirlerimizle buluşacağız. Ayvalık'ı yıl boyu yaşayan, üreten ve paylaşan bir kent haline getirme hedefimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Ayvalık kadar güzel bir yolculuğa tüm hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi davet ediyoruz. Kültür ve sanatı kentin dört bir yanına yayarak, her yaştan vatandaşımızın bu büyük buluşmanın bir parçası olmasını istiyoruz. Çünkü Ayvalık, festivallerin, sanatın ve sporun kentidir" dedi.

Ayvalık Belediyesi, 2026 yılına ait dijital etkinlik takviminin kaydedilebileceğini, basılı takvim, broşür ve dijital kartların ise Belediye Hizmet Binaları ile etkinlik mekanlarından temin edilebileceğini duyurdu.