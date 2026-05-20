20.05.2026 14:25  Güncelleme: 15:18
Ayvalık Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve düzenli alışveriş yapabilmesi için 35 bölümlü Canlı Hayvan Pazarı'nı hizmete açtı. Kesimler kontrollü şekilde mezbahada yapılacak.

Ayvalık Belediyesi, Canlı Hayvan Pazarı'nı hizmete açtı. 29 Mayıs Caddesi üzerinde, Yeni Sanayi Sitesi ile Yediemin Otoparkı arasında oluşturulan pazarda toplam 35 bölüm yer alıyor. Ayvalık Mezbahası'na komşu konumda bulunan pazardan satın alınan kurbanlıkların kesimleri de kontrollü şekilde Ayvalık Mezbahası'nda gerçekleştirilecek. Belediye ekipleri, hijyen ve çevre sağlığı açısından başka alanlarda kesim yapılmasına izin vermeyecek. Ayvalık Belediyesi'nin bayram süresince bölgede denetim ve temizlik çalışmaları da aralıksız sürecek.

"HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK"

Belediye Başkanı Mesut Ergin, yeni kurban pazarının bayram süresince vatandaşlara hizmet vereceğini açıkladı. Yeni alanın, hem satıcılar hem de vatandaşlar açısından daha modern ve düzenli bir ortam sunduğunu belirten Ergin, "Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı hazırlıklarını sağlıklı ve güvenli koşullarda yapabilmeleri için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Eski yerine göre çok daha düzenli ve sistemli bir yapıya kavuşan kurban pazarımızın Ayvalık'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

