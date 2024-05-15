Ayvalık Belediyesi Engelliler Haftası'nda Körfez Turu Düzenledi - Son Dakika
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Ayvalık Belediyesi Engelliler Haftası'nda Körfez Turu Düzenledi

Ayvalık Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla ilçenin özel çocukları için Körfez turu düzenledi. Turda balık tutan, eğlenen ve şarkılar söyleyen konuklar etkinliğin tadını çıkardı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, özel bireylerin topluma entegre olmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

15.05.2024 16:06
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(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla ilçenin özel çocukları için Körfez turu düzenlendi.

Ayvalık Belediyesi'nin Engelliler Haftası'na özel olarak düzenlediği Körfez turuna Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Özel Çocuklar Eğitim Evi, Özel Ayvalık Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Özel Zeytin Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Birlik Ortopedik Engelliler Derneği üyeleri katıldı.

Geziye katılan her üyeye birer olta takımı hediye edildi. Gezi boyunca balık tutan, eğlenen, dans eden, şarkılar söyleyen konuklar etkinliğin tadını çıkardı.

"ONLARIN DAİMA YANINDAYIZ"

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin,  "Özel bireylerimizin normal bireylerden farklı olmadığını kanıtlamak, onları etkinlikler vasıtasıyla topluma entegre olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz ve bu konuda başarılı olduğumuzu bir kez daha görüyor ve kanıtlamış oluyoruz. Şahsım ve Ayvalık halkı adına şunu söyleyebilirim: Biz onların daima yanındayız" dedi.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Ayvalık Belediyesi Engelliler Haftası'nda Körfez Turu Düzenledi - Son Dakika
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