Ayvalık Belediyesi'nden Yapımına Başlanacak 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi Öncesi Personele Eğitim - Son Dakika
Ayvalık Belediyesi'nden Yapımına Başlanacak 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi Öncesi Personele Eğitim

08.04.2026 09:30  Güncelleme: 10:25
Ayvalık Belediyesi, yapımına kısa süre içinde başlanacak 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi öncesinde personeline eğitim verdi. Projenin çevre bilincini artıracağını belirten Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Tesisimiz hem ayrıştıracak hem eğitecek, aynı zamanda geri dönüşüm sayesinde ekonomiye katkı sunacak" dedi.

(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi, yapımına kısa süre içinde başlanacak 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi öncesinde personeline eğitim verdi. Projenin çevre bilincini artıracağını belirten Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Tesisimiz hem ayrıştıracak hem eğitecek, aynı zamanda geri dönüşüm sayesinde ekonomiye katkı sunacak" dedi.

Ayvalık Belediyesi, çevre yönetimi alanında önemli bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yapımına kısa süre içinde başlanacak 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi öncesinde belediye personeline yönelik kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi. Yaklaşık 180 gün içerisinde tamamlanması planlanan merkez, 2 bin 600 metrekarelik alanda inşa edilecek. Tesiste; 17 farklı depo alanından oluşan ayrıştırma bölümleri, kantar sistemi ve hizmete uygun araç filosu yer alacak. Ayrıca atölye çalışma alanları ve eğitim merkezi ile tesisin sosyal yaşama entegre edilmesi hedefleniyor. Her yaştan vatandaşa yönelik interaktif eğitim programlarının düzenleneceği merkezde, sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Öte yandan, Ayvalık genelinde atık yönetimini güçlendirmek amacıyla yeni uygulamalar da devreye alınacak. Belediyenin planlamasına göre mahallelere mobil atık getirme merkezleri kurulacak. İlk etapta belirlenen bölgelere ise evsel atıklar ile geri dönüştürülebilir atıkların ayrı toplanacağı ikili sistem konteynerler yerleştirilecek.

"Hem ayrıştıracak hem eğitecek"

Eğitime katılan Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Kıymetli personelimizle bir araya gelerek atık yönetimi süreçlerini en doğru şekilde uygulamaya yönelik önemli bir adım attık. Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir sistemi hep birlikte hayata geçireceğiz. Güçlü bir gelecek, bilinçli ve donanımlı ekiplerle mümkün" dedi. Merkezin yalnızca atıkların toplandığı bir alan olmayacağını vurgulayan Başkan Ergin, "Bu merkezde atıklar geri dönüşüme kazandırılırken vatandaşlarımızın çevre bilinci de artırılacak. Tesisimiz hem ayrıştıracak hem eğitecek, aynı zamanda geri dönüşüm sayesinde ekonomiye katkı sunacak" diye konuştu.

Ergin, projenin Ayvalık'ın çevre politikaları açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, "Modern ve çok amaçlı Atık Getirme Merkezimizle hem çevremizi koruyacak hem de atıkları ekonomiye kazandıracağız. Ayvalık'ımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Ayvalık Belediyesi'nden Yapımına Başlanacak 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi Öncesi Personele Eğitim - Son Dakika

SON DAKİKA: Ayvalık Belediyesi'nden Yapımına Başlanacak 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi Öncesi Personele Eğitim - Son Dakika
