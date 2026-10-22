Ayvalık Belediyesi'nin 2027 bütçesi 3 milyar 100 milyon TL olarak kabul edildi - Son Dakika
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Ayvalık Belediyesi'nin 2027 bütçesi 3 milyar 100 milyon TL olarak kabul edildi

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Ayvalık Belediyesi\'nin 2027 bütçesi 3 milyar 100 milyon TL olarak kabul edildi
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Ayvalık Belediyesi'nin 2027 yılı bütçesi, belediye meclisindeki görüşmelerin ardından oy birliğiyle 3 milyar 100 milyon TL olarak kabul edildi. Başkan Mesut Ergin, kaynakları kent ve kent sakinleri için etkin ve verimli biçimde kullanmayı sürdüreceklerini belirtti.

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi'nin 2027 yılı bütçesi, belediye meclisinde yapılan görüşmelerin ardından oy birliğiyle 3 milyar 100 milyon TL olarak kabul edildi. Belediye Başkanı Mesut Ergin, kaynakları kent ve kent sakinleri için etkin ve verimli biçimde kullanmayı sürdüreceklerini belirtti.

Ayvalık Belediye Meclisi, ekim ayı olağan toplantısının ikinci birleşimini Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde gerçekleştirdi. Ergin başkanlığında yapılan toplantıda, 2027 yılı bütçesi görüşülerek 3 milyar 100 milyon TL olarak oy birliğiyle onaylandı. Bütçenin Ayvalık'a hayırlı olmasını dileyen Ergin, belediye kaynaklarının kent ve kent sakinleri için kullanılmaya devam edileceğini vurguladı.

Ergin, "Biz Ayvalık'ın her kuruşunu hemşehrilerimiz için kullandık, kullanmaya da devam edeceğiz. Ayvalık'a hizmette daima ileri. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Ayvalık Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi hizmet anlayışının merkezine insanı koydukların ve insan odaklı hareket ettiklerini dile getiren Ergin, "2027 Mali Yılı Performans Programımızda kaynaklarımızı etkin, verimli ve sürdürülebilir biçimde kullanmayı hedefliyoruz. Ayvalık'ın gelişimi için belirlediğimiz stratejik amaç ve hedeflerin gerçekçi, uygulanabilir ve ölçülebilir olması konusunda titizlikle çalıştık. Yeni dönemde hedefimiz; tamamlanmakta olan projelerimizi başarıyla sonuçlandırmak, ivedilikli olan yeni projeleri hayata geçirerek Ayvalık'ı daha çağdaş, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent haline getirmektir. Bu süreçte emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara, muhtarlarımıza, çalışma arkadaşlarıma ve değerli hemşehrilerime teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Mesut ErginBelediyeEkonomiGüncelSon Dakika

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