Ayvalık Belediyesi Yaz Sezonuna Hazırlık Çalışmalarını Sürdürüyor

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(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde yaz sezonuna hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Ayvalık genelindeki tüm bölgelerde, yeşil alanlar, ana caddeler ve ara sokaklar, yol ve kaldırım kenarlarında yabani ot temizliği çalışmaları aralıksız devam ediyor. Geçen günlerde bahar ilaçlamalarına başlayan ve kısa sürede tamamlayan ekipler, yabani ot temizliği öncesi kentin mahalle, sokak ve caddelerinde haşereleri önleyici ot ilaçlama çalışmaları yaptı. Sahil şeritlerindeki kum temizleme işini de tamamlayan ekipler, ilçeyi yaz sezonuna hazırlıyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Yabani otla mücadelenin yanı sıra bu alanlarda oluşabilecek karasinek, sivrisinek, bit, pire, kene, yeşil alan biti ve kırmızı örümcek gibi haşerelere karşı ıslah çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz" dedi.