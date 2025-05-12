Ayvalık Belediyesi Yaz Sezonuna Hazırlıkları Tamamladı

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi, Mavi Bayraklı plajlar başta olmak üzere ilçe genelindeki tüm sahil ve kıyıları yaz sezonuna hazır hale getirdi. Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Ayvalık Belediyesi, yaz sezonu boyunca da kesintisiz hizmet anlayışıyla sahil temizliği ve işletme faaliyetlerini aralıksız sürdürmeye devam edecek" dedi.

Ayvalık Belediyesi İşletme İştirakler Müdürlüğü tarafından Mavi Bayraklı plajlar başta olmak üzere tüm sahil ve kıyılar sezona hazırlanıyor. Ayvalıklıların ve yaz sezonunda kenti ziyaret edecek misafirlerin yoğun olarak tercih ettiği belediye işletmesi plajlarında kapsamlı temizlik çalışmaları yapıldı. Sahillerin temizlendiği bu süreçte, ekipler çevre düzenlemelerini de tamamladı.

Başkan Ergin, "Belediyemize ait tüm işletmeler yeni yaz sezonuna tam kapasite hazırlandı, verimli bir sezon bekliyoruz. Tüm Ayvalık esnafımıza hayırlı işler, bol bereketli kazançlar diliyorum. Ayvalık Belediyesi, yaz sezonu boyunca da kesintisiz hizmet anlayışıyla sahil temizliği ve işletme faaliyetlerini aralıksız sürdürmeye devam edecek" diye konuştu.

Boğaziçi Otel, Cennet Tepesi, Park Kafe, Taş Köşk, Paşa Limanı Restoran, Sarı Zeybek Spor Tesisleri, Çamlık Kır Bahçesi, akaryakıt istasyonu, liman işletmesi, mesire alanıyla; Duba, Arka Deniz, Paşa limanı ve Kapri plajlarının sezona hazır olduğunu vurgulayan Ergin, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla göreve geldiğimiz süre içerisinde açtığımız yeni işletmeler; Cunda Arka Deniz Plajı, Park Kafe ve Cennet Tepesi tesisleri vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaştı. Liman işletmesi ve mesire alanının hizmet kaliteleri her geçen gün artıyor. Paşa Limanı Sosyal Tesisleri ve Duba Plajı Türkiye'deki sayılı engelsiz plajlardan olarak yurttaşlarımıza hizmet veriyor" ifadelerini kullandı.

Ergin, Ayvalık turizminin lokomotifi olan belediye iştiraklerinin her bütçeye uygun bir anlayışla hizmet verdiğini aktararak, "Mavi Bayrak kazandırılarak hizmet kalitesini artıran iştirakler bünyesindeki plajlar, yaz aylarında günde binlerce yurttaşımızı konuk ediyor. İşletmeler takdir topluyor. Belediye iştiraklerinde mali disiplin sağlandı, doğru piyasa araştırmalarıyla giderler azaltıldı. Mal tedarikleri ilçe esnafından yapılır hale getirilerek ilçe ekonomisine katkı sağlandı. İştiraklerin hizmet başarısı taraflı tarafsız her kesimin takdirini toplamaya devam ediyor" diye konuştu.