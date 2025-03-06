Ayvalık, Berlin Turizm Fuarı'nda Tanıtıldı - Son Dakika
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Ayvalık, Berlin Turizm Fuarı'nda Tanıtıldı

Ayvalık Belediyesi, 4-6 Mart 2025 tarihlerinde Almanya'da düzenlenen Uluslararası Berlin Turizm Fuarı'na katılarak ilçeyi tanıttı. Belediye Başkanı Mesut Ergin'in de katıldığı stant, tur operatörleri tarafından yoğun ilgi gördü.

06.03.2025 14:45  Güncelleme: 16:38
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(BALIKESİR) - Uluslararası Berlin Turizm Fuarı'na (ITB) katılan Ayvalık Belediyesi, fuarda açtığı stantta ilçeyi tanıtıyor.

Ayvalık Belediyesi, 4-6 Mart 2025 tarihlerinde Almanya'da düzenlenen Berlin Turizm Fuarı'na katıldı. Belediye Başkanı Mesut Ergin, eşi Canan Ergin ile Belediye Meclis üyesi Ali Jale'nin temsil ettiği ilçe standı yoğun ilgi gördü.

Standı ziyaret eden tur operatörleri, Ayvalık'ın yeni tanıtım broşürü ile ilgili bilgi aldı. Ayvalık Belediyesi tarafından hazırlanan İngilizce ve Türkçe broşürde ilçenin tarihi yapısı, mutfak kültürü, mimarisi ve sualtı güzellikleriyle doğası anlatılıyor.

Ergin, ITB Berlin'in küresel turizm sektörünün en büyük etkinliği olmayı sürdürdüğünü belirterek, fuarda yer almaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti. Ergin, "2025'te de dünyanın dört bir yanından turizm uzmanlarını, akademisyenleri ve sektör liderlerini bir araya getiren, Türkiye'den de çok sayıda işletme ve temsilcinin yer aldığı fuarda şehrimizi en güzel şekilde temsil ettik" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ayvalık, Berlin Turizm Fuarı'nda Tanıtıldı - Son Dakika

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