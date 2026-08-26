Ayvalık Film Festivali’nden genç yönetmenlere yeni ödül - Son Dakika
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Ayvalık Film Festivali’nden genç yönetmenlere yeni ödül

Ayvalık Film Festivali’nden genç yönetmenlere yeni ödül
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Ayvalık Uluslararası Film Festivali, 5. yılında ilk kez 'Kahve İçen Yorulmaz Geleceğin Sinemacıları Ödülü'nü verecek. 200 bin liralık ödül, ilk veya ikinci filmini çeken bir yönetmene sunulacak.

Haber: Hilal SOLMAZ

(BALIKESİR) - Ayvalık Uluslararası Film Festivali, beşinci yılında sinemaya yeni adım atan yönetmenlere yönelik yeni bir ödülü hayata geçiriyor. Bu yıl ilk kez verilecek "Kahve İçen Yorulmaz Geleceğin Sinemacıları Ödülü" ilk ya da ikinci uzun metrajlı filmini çeken bir yönetmene sunulacak.

Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 5. Ayvalık Uluslararası Film Festivali, 14-20 Eylül arasında sinemaseverleri Ayvalık'ta buluşturacak. Festival, bu yıl programının yanı sıra genç sinemacıları desteklemek amacıyla hayata geçirilen yeni bir ödülle de dikkati çekecek.

Festivalin Kurukahveci Mehmet Efendi ile üç yıldır sürdürdüğü iş birliği kapsamında bu yıl ilk kez "Kahve İçen Yorulmaz Geleceğin Sinemacıları Ödülü" verilecek. 200 bin lira değerindeki ödül, kariyerinin başında kendi sinema dilini oluşturmaya çalışan ve ilk ya da ikinci uzun metrajlı filmini gerçekleştiren bir yönetmenin olacak.

SEÇİCİ KURULDA BEŞ İSİM

Ödülün sahibini sinema yazarı ve festival program direktörü Alin Taşçıyan, oyuncu ve yazar Berkay Ateş, yönetmen ve kurgucu Cem Kaya, Sinematek/Sinema Evi Genel Koordinatörü ve yönetmen Elif Ergezen ile yönetmen ve senarist Pelin Esmer'den oluşan seçici kurul belirleyecek.

Değerlendirmeye 16 Eylül 2025 ile 1 Eylül 2026 tarihleri arasında Türkiye'de vizyona giren ya da ulusal ve uluslararası festivallerde gösterilen kurmaca uzun metrajlı filmler alınacak. İlk veya ikinci filmini gerçekleştiren yönetmenlerin ödül için ayrıca başvuru yapması gerekmeyecek. Festival tarafından yapılacak ön elemenin ardından belirlenen filmler seçici kurul tarafından değerlendirilecek.

"KAHVE İÇEN YORULMAZ" SÖZÜ ÖDÜLE DÖNÜŞTÜ

Adını Kurukahveci Mehmet Efendi'nin ilk kez 1933 yılında kullandığı "Kahve İçen Yorulmaz" sözünden alan ödül, sinemada yolun başındaki yönetmenlerin yeni üretimlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Eski Türk filmlerinin restorasyon çalışmalarından film ve müzik gösterimlerine uzanan kültür-sanat projelerine destek veren Kurukahveci Mehmet Efendi, Ayvalık Uluslararası Film Festivali ile sürdürdüğü iş birliğini bu yıl genç sinemacılara yönelik ödülle genişletiyor.

Festival de ilk yılından bu yana programında yer verdiği yeni yönetmenlere yönelik desteğini, beşinci yılında maddi bir ödülle güçlendirmiş olacak.

"Kahve İçen Yorulmaz Geleceğin Sinemacıları Ödülü", 14 Eylül saat 20.30'da Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro'da gerçekleştirilecek festival açılış töreninde sahibine verilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ayvalık Film Festivali’nden genç yönetmenlere yeni ödül - Son Dakika

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