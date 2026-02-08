Ayvalık Kent Buluşmaları'nda Dirençli Kentler Yaklaşımı Ele Alındı - Son Dakika
Ayvalık Kent Buluşmaları'nda Dirençli Kentler Yaklaşımı Ele Alındı

08.02.2026 11:03  Güncelleme: 12:30
Ayvalık Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen Ayvalık Kent Buluşmaları'nda, iklim değişikliğinin kentler üzerindeki etkileri ve dirençli kentler yaklaşımı ele alındı. Katılımcılar, sürdürülebilir bir Ayvalık için öneriler geliştirdi.

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi ile Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen Ayvalık Kent Buluşmaları'nın ikincisi, "Ayvalık İklim Değişikliğine Dirençli Bir Kent Olabilir mi" başlığıyla Kırlangıç Yaşam Merkezi Tarihi Sabunhane'de gerçekleştirildi.

Ayvalık Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen buluşmada, iklim değişikliğinin kentler üzerindeki etkileri ve dirençli kentler yaklaşımı ele alındı. Açılış konuşmalarında iklim krizinin yerel yönetimler açısından yarattığı riskler ve çözüm yolları değerlendirilirken, Ayvalık'ın sürdürülebilir geleceğine yönelik atılabilecek adımlar masaya yatırıldı.

Programın devamında katılımcılar; ulaşım, su yönetimi, enerji, hava kalitesi, atık yönetimi ve sosyal yaşam başlıklarında oluşturulan çalıştay masalarında bir araya gelerek ortak akıl üretti. Çalıştaylarda, Ayvalık'ın iklim değişikliğine karşı daha dirençli, yaşanabilir ve insan odaklı bir kent haline gelmesi için öneriler geliştirildi.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Katılımcı buluşmalar kentin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Sürdürülebilir ve doğayla uyumlu bir Ayvalık için birlikte düşünmeye ve üretmeye devam ediyoruz "dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Kent Konseyi, Güncel, Çevre, Son Dakika

