Ayvalık\'ta 15 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı

Güncel

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 15 düzensiz göçmen ile yabancı uyruklu 2 insan kaçakçısı yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik istihbarat çalışmaları sonucu takibe alınan bir minibüs ile lüks otomobile operasyon yaptı.

Araçlarda yer alan ve yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Suriye uyruklu 2 insan tacirinin yanı sıra 14 Suriye uyruklu ve 1 Lübnan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Söz konusu araçlar ile 2 bin avro ve 2 bin 250 TL'ye de el konuldu.

İnsan kaçakçılarını gözaltına alan ekipler, düzensiz göçmenleri ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim etti.