Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
"TCSG-905" ve "KB-111" botlarıyla bölgeye giden ekipler, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 16 düzensiz göçmeni yakaladı.
Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen göçmenlere, yiyecek, giyecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Ayvalık'ta 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?