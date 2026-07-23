Ayvalık'a 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi Kazandırılıyor

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi, sıfır atık hedefi kapsamında 2 bin 600 metrekarelik alanda 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi kuruyor. Geri dönüşüm, atık ayrıştırma ve çevre eğitimini bir araya getirecek tesisin 180 günde tamamlanması planlanıyor.

Ayvalık Belediyesi, sıfır atık hedefi doğrultusunda önemli bir çevre yatırımını hayata geçiriyor. Yapımına başlanacak 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, 180 gün içinde tamamlanarak geri dönüşüm, atık ayrıştırma ve çevre eğitiminin aynı çatı altında sunulduğu modern bir tesis olarak hizmet verecek.

Toplam 2 bin 600 metrekarelik alanda kurulacak merkez, geri dönüştürülebilir atıkların etkin şekilde toplanması ve ekonomiye kazandırılmasını sağlarken, vatandaşlarda çevre ve sıfır atık bilincinin geliştirilmesine de katkı sunacak.

Merkezde 17 farklı depo alanından oluşan ayrıştırma bölümü, kantar, hizmet araç filosu, atölye çalışma alanları ve eğitim merkezi yer alacak. Her yaştan vatandaşa yönelik düzenlenecek interaktif eğitimlerle sıfır atık kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

"ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Belediye Başkanı Mesut Ergin, çevre yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirterek, "1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'miz yalnızca atıkların toplandığı bir tesis olmayacak. Aynı zamanda çocuklarımızdan yetişkinlere kadar herkesin çevre bilinci kazanacağı, geri dönüşüm kültürünün yaygınlaşacağı örnek bir eğitim ve yaşam alanı olacak. Ayvalık'ta sıfır atık hareketini güçlendirerek daha temiz, daha yaşanabilir bir kent bırakmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu.

Başkan Ergin, sıfır atık çalışmalarının yalnızca merkezle sınırlı kalmayacağını da vurgulayarak, her mahallede kurulacak Mobil Atık Getirme Merkezleri ile ilk etapta belirlenen mahallelere yerleştirilecek ikili sistem evsel atık ve geri dönüştürülebilir mavi atık konteynerleri sayesinde atıkların kaynağında ayrıştırılarak toplanacağını söyledi.