Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 22 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Ayvalık ilçesi Tuzla Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 22 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheliyi yakaladı.
Operasyonda düzensiz göçmenleri taşımakta kullanılan 2 otomobil, 1 bot, 1 bot motoru ve 4 pompa, 6 bot zemin tahtası ve 30 litre akaryakıt ele geçirildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Ayvalık'ta 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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