Ayvalık'ta 42 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Bölgeye "KB-115" Sahil Güvenlik botu gönderildi.
Ekipler tarafından Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru giderken durdurulan botta 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen 42 göçmen, Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.
