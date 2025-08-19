Ayvalık'ta 42 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye "KB-115" Sahil Güvenlik botu gönderildi.

Ekipler tarafından Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru giderken durdurulan botta 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen 42 göçmen, Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.