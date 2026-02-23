Ayvalık Belediyesi, İlçe Genelinde Yol Bakım ve Onarım Çalışmalarını Sürdürüyor

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 150 Evler Mahallesi'nde gerçekleştirilen doğal gaz altyapı çalışmaları ve şiddetli yağışlar nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda oluşan çukurlara müdahale ediyor.

Ayvalık Belediyesi, ilçe genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, 150 Evler Mahallesi'nde doğal gaz hat çalışmalarının tamamlanmasının ardından dolgunun sağlıklı şekilde oturması için teknik bekleme sürecinin devam ettiğini belirtti. Bu süreçte aşırı yağışların etkisiyle bozulma meydana gelen yolların en kısa sürede güvenli ve konforlu hale getirileceği bildirildi.

Vatandaşlardan gelen taleplerin de dikkate alındığı çalışmalar sırasında yaşanan mağduriyetlerin kısa sürede giderilmesi için ekipler sahadaki çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.