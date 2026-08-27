Ayvalık'ta Apartman Yangını
Ayvalık'taki bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ali Çetinkaya Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın nedeniyle üst katlarda bulunan 7 kişi ekipler tarafından tahliye edildi.
Dumandan etkilenen bir kişi, ambulansla kaldırıldığı Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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