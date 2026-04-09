Ayvalık Belediyesi, Atatürk'ün İz Bıraktığı Yolları 13 Nisan'a Hazırladı

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi, 13 Nisan Atatürk'ün kente gelişinin 92'nci yıl dönümü kutlamaları öncesinde Ulu Önder'in geçtiği güzergahı yeniledi.

Ayvalık Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 13 Nisan Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 92'nci yılı dönümü dolayısıyla düzenlenecek anma programı öncesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Atatürk'ün vatandaşlarla birlikte yürüyerek ulaştığı Cumhuriyet Meydanı'na kadar uzanan yolları elden geçirdi.

Ekipler, güzergah boyunca en küçük bir çöp parçasını dahi bırakmamak için detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirirken, yürüyüş yolunu anma gününe hazır hale getirdi. Çalışmalarla hem tarihi ziyaretin anlamı yaşatıldı hem de kent estetiğine katkı sağlandı.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bizler de bugün yerel yönetim olarak; onun işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için; Doğamızı koruyarak, Kültürel mirasımıza sahip çıkarak ve her bir ferdimizin refahı için yılmadan çalışarak bu sevdayı sürdürüyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. 'Hoş geldin Paşam!' nidasıyla yankılanan sokaklarımızda, bugün de aynı heyecan ve aynı kararlılıkla yürüyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyor; Paşam, Ayvalık'ımıza iyi ki geldiniz, hoş geldiniz diyorum."