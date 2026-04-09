Ayvalık Belediyesi, Atatürk'ün İz Bıraktığı Yolları 13 Nisan'a Hazırladı

09.04.2026 10:41  Güncelleme: 11:30
(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi, 13 Nisan Atatürk'ün kente gelişinin 92'nci yıl dönümü kutlamaları öncesinde Ulu Önder'in geçtiği güzergahı yeniledi.

Ayvalık Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 13 Nisan Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 92'nci yılı dönümü dolayısıyla düzenlenecek anma programı öncesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Atatürk'ün vatandaşlarla birlikte yürüyerek ulaştığı Cumhuriyet Meydanı'na kadar uzanan yolları elden geçirdi.

Ekipler, güzergah boyunca en küçük bir çöp parçasını dahi bırakmamak için detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirirken, yürüyüş yolunu anma gününe hazır hale getirdi. Çalışmalarla hem tarihi ziyaretin anlamı yaşatıldı hem de kent estetiğine katkı sağlandı.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bizler de bugün yerel yönetim olarak; onun işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için; Doğamızı koruyarak, Kültürel mirasımıza sahip çıkarak ve her bir ferdimizin refahı için yılmadan çalışarak bu sevdayı sürdürüyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. 'Hoş geldin Paşam!' nidasıyla yankılanan sokaklarımızda, bugün de aynı heyecan ve aynı kararlılıkla yürüyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyor; Paşam, Ayvalık'ımıza iyi ki geldiniz, hoş geldiniz diyorum."

Kaynak: ANKA

Sinan Akçıl’ın Milli Takım marşının detayları ortaya çıktı Sinan Akçıl’ın Milli Takım marşının detayları ortaya çıktı
Gösteride elbisesi alev alan dansçı nehire atlayarak canını kurtardı Gösteride elbisesi alev alan dansçı nehire atlayarak canını kurtardı
Derbilerin faturası ağır oldu TFF açıkladı: İşte PFDK sevkleri Derbilerin faturası ağır oldu! TFF açıkladı: İşte PFDK sevkleri
Baharı beklerken 5 ile lapa lapa kar yağdı Baharı beklerken 5 ile lapa lapa kar yağdı
Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi
Mustafa Mert Koç 14 yıl önceki halini paylaştı Görenler inanamadı Mustafa Mert Koç 14 yıl önceki halini paylaştı! Görenler inanamadı

11:11
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ’ara seçim’ çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
11:01
İsrail’den yeni açıklama: Lübnan’da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
İsrail'den yeni açıklama: Lübnan'da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
10:33
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı Önce paylaştı sonra sildi
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı! Önce paylaştı sonra sildi
10:30
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
10:22
Bekçi olmanın şartları değişti
Bekçi olmanın şartları değişti
09:48
Akaryakıta dev indirim geliyor Tarih ve rakam netleşti
Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti
