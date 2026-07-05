Ayvalık'ta Çevre Kirliliğine Geçit Yok - Son Dakika
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Ayvalık'ta Çevre Kirliliğine Geçit Yok

05.07.2026 09:17  Güncelleme: 11:07
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Ayvalık Belediyesi ekipleri, kamuya açık alanlara gelişigüzel bırakılan atıkları temizlerken, çevreyi kirletenler hakkında yasal işlem uyguluyor. Belediye, temiz bir çevre için vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi Zabıta, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kamuya açık alanlara gelişigüzel bırakılan atıkları temizlerken, çevreyi kirletenler hakkında da yasal işlem uyguluyor.

Ayvalık Belediyesi, daha temiz ve yaşanabilir bir kent hedefi doğrultusunda çevre temizliği çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Zabıta, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında mahallelerde özel mülkiyet alanları dışında kalan yeşil alanlar, yol kenarları ve kamuya açık noktalara bırakılan moloz, evsel atık ve çeşitli uygunsuz atık yığınları titizlikle temizleniyor.

Ekipler, çevre düzenini bozarak görüntü kirliliğine neden olan atıkları kaldırırken, vatandaşların ortak kullanım alanlarını daha sağlıklı ve güvenli hale getiriyor.

Çevreyi kirleten ve kamuya açık alanlara izinsiz şekilde atık bırakan kişi ve kuruluşlara yönelik denetimler de aralıksız sürdürülüyor. Belediye ekipleri tarafından gerekli uyarılar yapılırken, sorumluluğu tespit edilen kişi ve kuruluşlar hakkında ilgili mevzuat kapsamında yasal işlem uygulanıyor.

Belediye yetkilileri, temiz bir çevrenin korunmasının yalnızca belediyenin değil, tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğuna dikkati çekerek, çevreyi kirleten kişi ve durumların ilgili birimlere bildirilmesi konusunda duyarlılık çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Belediye, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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