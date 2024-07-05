Ayvalık'ta çiftlik yangını zeytinliğe sıçramadan söndürüldü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın, zeytinliğe sıçramadan söndürüldü.
Salihkent Mahallesi Galipo mevkisindeki bir çiftliğin samanlığında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 4 arazöz ve 2 su tankeriyle yangına müdahale etti.
Yangın, çiftliğin yanındaki zeytinliğe sıçramadan kısa sürede söndürüldü.
Hayvanların tahliye edildiği çiftlikte hasar meydana geldi.
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