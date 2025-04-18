Ayvalık'ta Çilek Üretimi ve Kadın Kooperatifleri Destekleniyor

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi çatısı altında faaliyet gösteren S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Altınova'da bulunan 15 dönümlük tarlaya, üç farklı tohumdan elde edilen çilek fidelerini dikti. Çilekler hasat edildikten sonra ilçeli kadınların emeğiyle reçele dönüştürülecek.

Belediye Başkanı Mesut Ergin'in en önem verdiği projeler arasında yer alan S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, kuruluşundan bu yana hızlı bir gelişim gösterdi. Yalnızca Ayvalık'a değil, bölgedeki diğer kadın kooperatiflerine de ilham kaynağı olan yapı, bugün kardeş kooperatiflerin ürünlerini de içeren iki farklı satış mağazasıyla faaliyet gösteriyor.

S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi tarafından Altınova'da bulunan 15 dönümlük tarlaya, üç farklı tohumdan elde edilen çilek fideleri dikildi. Yaz sezonunda hasadı yapılacak çilekler, ilçeli kadınların emeğiyle "Küçükköy Üretim Mutfağı"nda çilek reçellerine dönüşecek.