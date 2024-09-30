Ayvalık\'ta Coğrafi İşaretli Ürünler Eğitimi Düzenlendi

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(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen "Coğrafi İşaretli Ürünler, Tescil Süreçleri ve Denetim Eğitimi", Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Ayvalık Belediye Başkan Vekili Mesut Nail Akın'ın katılımıyla düzenlenen eğitim programına; meclis üyeleri, esnaf, oda temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk Patent ve Marka Kurumu'nun katkılarıyla düzenlenen eğitimde, coğrafi işaretli ürünlerin üreticiye ve bölge ekonomisine sağladığı faydalar, tescil süreçleri ve ürün denetimi gibi konular ele alındı. Etkinlikte, Ayvalık'ın coğrafi işaretli ürünlerinin korunmasına ve tanıtımına yönelik çalışmaların artırılması gerektiği vurgulandı. Düzenlenen bu eğitim programıyla, üreticilerin ve esnafın coğrafi işaretli ürünler konusunda daha fazla bilgi sahibi olmasının amaçlandığı bildirildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin konuya ilişkin, "Zeytinyağımız başta olmak üzere, sahip olduğumuz coğrafi işaretli ürünlerin sayısını artırmak ve üreticilerimizi bu konuda bilinçlendirmek en büyük hedefimiz. Düzenlenen eğitim ile üreticilerimize ve esnaflarımıza bu konuda destek oluyoruz" dedi.