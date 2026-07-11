Ayvalık Belediyesi, Üstyapı Çalışmalarını Sürdürüyor

(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde doğal gaz altyapı çalışmaları sonrasında bozulan yol ve kaldırımlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Ayvalık Belediyesi, doğal gaz altyapı çalışmaları sonrasında bozulan yol ve kaldırımlarda çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Ali Çetinkaya Mahallesi başta olmak üzere çeşitli noktalarda yol bakım ve onarım uygulamaları gerçekleştiriliyor. Muammer Aksoy Caddesi'nde doğal gaz kazılarının ardından bozulan yollarda lokal asfalt (Rotmix soğuk asfalt) çalışmaları yapıldı. Mahalle genelinde doğal gaz çalışmaları nedeniyle zarar gören zar taşı yollarda da ekiplerin yoğun mesaisi devam ediyor. Bu kapsamda 3075 Sokak ve çevresinde bakım ve onarım işlemleri yapılıyor. Öte yandan, Abdi İpekçi Caddesi'nde zar taşı bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra lokal asfalt uygulamaları ve kaldırım yenileme çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütülüyor.

"ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR"