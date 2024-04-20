Ayvalık'ta Fabrika İşçilerinin Taşındığı Servis İle Tır Çarpıştı: 9 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ayvalık'ta Fabrika İşçilerinin Taşındığı Servis İle Tır Çarpıştı: 9 Yaralı

Ayvalık\'ta Fabrika İşçilerinin Taşındığı Servis İle Tır Çarpıştı: 9 Yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, TIR ile fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsünün çarpıştığı kazada 3'ü ağır 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

20.04.2024 02:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AYVALIK'TA FABRİKA İŞÇİLERİNİN TAŞINDIĞI SERVİS İLE TIR ÇARPIŞTI 9 YARALI

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, TIR ile fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsünün çarpıştığı kazada 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Ayvalık- İzmir karayolunda meydana geldi. Enis K. (42) yönetimindeki fabrika işçilerinin taşındığı 10 AGE 782 plakalı servis minibüsü, Ayvalık istikametine dönmek isterken Abdullah A.'nın kullandığı 34 HPP 024 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü Enis K. ile minibüste bulunan Derya Küçük (24), Şafak Akbulut (27), Yasemin Açıkalınlı (32), Semanur Aktan (33), Sezai Aydoğan (37), Gülay Mehder (40), Selcen Arıkan (40) ve Nilüfer Rüzgar (49), yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince minibüsten çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ayvalık, Burhaniye ve Edremit Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan minibüs sürücüsü Enis K. ile Derya Küçük ve Şafak Akbulut'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Balıkesir, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta Fabrika İşçilerinin Taşındığı Servis İle Tır Çarpıştı: 9 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Beylikdüzü'nde Yağmurda Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti
    02:34 Beylikdüzü'nde Yağmurda Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

    Beylikdüzü'nde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil sürücüsü, aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle bölgede yoğun trafik oluştu.

  • Akyazı'da annesinden para isteyen şahıs kendini ve annesini yaktı
    02:15 Akyazı'da annesinden para isteyen şahıs kendini ve annesini yaktı

    Sakarya'nın Akyazı ilçesinde para istediği annesinden ret cevabı alan bir şahıs, benzin dökerek kendisini ve annesini ateşe verdi. Olay sonucunda şahıs tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Şahsın adliyeye sevk edilirken gazeteciye yönelik tepkisi de dikkat çekti.

  • İzmir'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: Sürücü ağır yaralandı
    02:03 İzmir'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: Sürücü ağır yaralandı

    İzmir'in Konak ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Olayda motosiklet sürücüsü E.Ö. hayati tehlike altında olduğu için Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


23:42 DEM Parti’den İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya “müfettiş“ yanıtı: Kamu kaynaklarını beyhude çabalar için harcamayın DEM Parti'den İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya "müfettiş" yanıtı: Kamu kaynaklarını beyhude çabalar için harcamayın
23:24 Kayseri’de kız isteme kavgasında silahlı saldırı: 1 yaralı Kayseri'de kız isteme kavgasında silahlı saldırı: 1 yaralı
22:53 Son dakikalarda ortalık karıştı Beşiktaş Ankaragücü maçında futbolcular birbirine girdi Son dakikalarda ortalık karıştı! Beşiktaş Ankaragücü maçında futbolcular birbirine girdi
22:38 Gaziosmanpaşa’da Toprak Kayması: Tahliye Edilen Bina Sayısı 24’e Yükseldi Gaziosmanpaşa'da Toprak Kayması: Tahliye Edilen Bina Sayısı 24'e Yükseldi
22:36 Trump’ın duruşmasının yapıldığı mahkemenin önünde bir kişi kendini ateşe verdi Trump'ın duruşmasının yapıldığı mahkemenin önünde bir kişi kendini ateşe verdi
00:41 Ekvador’da son 2 günde iki belediye başkanı silahlı saldırıda öldürüldü Ekvador'da son 2 günde iki belediye başkanı silahlı saldırıda öldürüldü
23:48 Feyyaz Uçar ipucunu verdi Beşiktaş’tan teknik direktör açıklaması Feyyaz Uçar ipucunu verdi! Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması
23:35 Beşiktaş’ta neyi değiştirdi Serdar Topraktepe’den galibiyet yorumu Beşiktaş'ta neyi değiştirdi? Serdar Topraktepe'den galibiyet yorumu
22:48 9 kız öğrenciye tacizde bulanan lise müdürü tutuklandı 9 kız öğrenciye tacizde bulanan lise müdürü tutuklandı
22:34 Kulüpler Birliği’nden TFF’ye çağrı: Seçimler haziran ayında yapılmalı Kulüpler Birliği'nden TFF'ye çağrı: Seçimler haziran ayında yapılmalı
21:17 İmamoğlu’ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt: ’Allah bilir’ cevabını bile vermiyorum İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt: 'Allah bilir' cevabını bile vermiyorum
20:02 İmamoğlu’ndan Haluk Bayraktar’ın “Tasmalı köpek“ çıkışına yanıt İmamoğlu'ndan Haluk Bayraktar'ın "Tasmalı köpek" çıkışına yanıt
19:03 Bakan Yerlikaya’dan Diyarbakır’da belediye meclis salonundaki Türk bayrağının kaldırılmasına ilişkin açıklama Bakan Yerlikaya'dan Diyarbakır'da belediye meclis salonundaki Türk bayrağının kaldırılmasına ilişkin açıklama
18:21 Oğlunun telefonundan mesaj atıp kapıyı açtırdığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü Oğlunun telefonundan mesaj atıp kapıyı açtırdığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2024 03:06:57. #1.11#
SON DAKİKA: Ayvalık'ta Fabrika İşçilerinin Taşındığı Servis İle Tır Çarpıştı: 9 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement