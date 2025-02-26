Ayvalık'ta İbadethaneler Ramazan'a Hazırlanıyor

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(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde ibadethanelerdeki temizlik çalışmalarına hız verdi. Camilerin yanı sıra parklar, cadde ve sokaklar ile mezarlıklarda da temizlik çalışmaları yürütülüyor.

Ayvalık'ta yaşayan vatandaşların hijyenik ve sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yerine getirebilmeleri için çalışan ekipler; Sakarya, Çınarlı, Saatli, Hayrettin Paşa, Çamlık, Altınova Hacı Bayram, Şehitler, Cunda (Alibey) Adası Hamidiye camilerinde detaylı temizlik çalışması yaptı.

Hayırseverler bağış yapabilir

Belediye Başkanı Mesut Ergin, her Ramazan ayında olduğu gibi hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek olarak ulaştırmak için aşevi aracılığıyla bu yıl da dayanışma kampanyası başlattıklarını duyurdu. Başkan Ergin, "Hayırseverlerin bağışları, ihtiyaçlı ailelerin sofrasına sıcak yemek ikramı olarak ulaştırılacak. Bağışı yapan hayırseverler bağışlarının gerçek ihtiyaç sahiplerini gittiğinden emin olacak. Yüzlerce dar gelirli aile çocukları ve yakınlarıyla birlikte Ramazan sofrasında buluşmanın huzurunu, keyfini ve mutluluğunu yaşayacak" dedi.

Dayanışmaya katılarak bağış yapmak isteyenler, 0530 340 27 10, 0 533 712 01 42, 0 545 836 43 41 numaralı telefonlardan yetkililere ulaşabilecek.