Ayvalık'ta Kadınlara Yönelik Mahalle Evleri Eğitimleri Devam Ediyor

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(BALIKESİR)- Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in desteğiyle kurulan 7 Mahalle Evi'nde verilen eğitimler ve çalışmalar devam ediyor.

Başkan Mesut Ergin'in eşi Canan Ergin'in sorumluluğunu üstlendiğini Mahalle Evleri, kadınlara yönelik sunduğu eğitimlerle, kadınların aile bütçelerine katkı sağlanmasına ve sosyalleşmesine fırsat veriyor.

İçerisinde deri işleme, cam boyama, dikiş, geri dönüşüm, örgü, takı, keçe, sepet, kırkyama, makrome, panç ve vitray atölyelerinin de bulunduğu Mahalle Evleri, yirmi kişilik sınıflar halinde ve tamamen ücretsiz eğitim vererek kadınlara destek oluyor. Kurslara başvuru yapacak kadınların Mahalle Evleri'ne giderek başvuru formunu doldurması gerekiyor.