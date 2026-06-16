Ayvalık'ta Kaldırım Çalışmaları Devam Ediyor

(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi, yaya güvenliğini artırmak ve kent içi ulaşımı daha konforlu hale getirmek amacıyla kaldırım düzenleme çalışmalarını belirlenen program doğrultusunda sürdürüyor.

Ayvalık Belediyesi ekipleri tarafından Kırlangıç Yaşam Merkezi ile Ayvalık Hudut Kapısı'nı birbirine bağlayan güzergahta yürütülen çalışmalar kapsamında kaldırımlar yenilenirken, ulaşımın daha düzenli hale getirilmesi için dolmuş indirme ve bindirme alanlarında da değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyle dolmuş durakları, eski garaj karşısındaki akaryakıt istasyonunun önüne taşındı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Belediye Başkanı Mesut Ergin, gerçekleştirilen çalışmaların vatandaşlardan gelen talep ve öneriler doğrultusunda şekillendirildiğini belirterek, "Yaptığımız düzenlemelerle kaldırımları yayalar için daha güvenli, düzenli ve kullanışlı hale getiriyoruz. Kentimizin ulaşım altyapısını iyileştirmek ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.