(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi, Çamlık Kavşağı'nda trafik kazası nedeniyle zarar gören Atatürk büstünün mermerlerini yeniledi. Onarım çalışmaları tamamlanan büst, yeniden kaidesine yerleştirildi.

Ayvalık Çamlık Kavşağı'nda bulunan Atatürk büstü, trafik kazasında zarar gören mermerlerinin yenilenmesinin ardından eski görünümüne kavuştu.

Ayvalık'ın tanınmış torna ustalarından Yakup İçten tarafından yapılan Atatürk büstü, kazada zarar gören bölümlerinin onarılması amacıyla bakıma alınmıştı. Ayvalık Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında büstün mermerleri tamamen yenilendi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Atatürk büstü, belediye ekipleri tarafından yeniden kaidesine yerleştirildi.