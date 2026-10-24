Ayvalık'ta Kız Adası güneyinde batan teknede 8 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp - Son Dakika
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Ayvalık'ta Kız Adası güneyinde batan teknede 8 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Kız Adası'nın güneyinde özel bir teknenin batması üzerine denizden 8 kişi sağ kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin havadan ve denizden sürdürdüğü çalışmalarla kayıp 1 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında özel bir teknenin batması sonucu denizden 8 kişi sağ kurtarıldı, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kız Adası'nın güneyinde özel bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye 6 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi, 1 insansız hava aracı ve 1 helikopter sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında deniz yüzeyinden kurtarılan 8 kişinin sağlık durumlarının iyi ve bilinçlerinin açık olduğu öğrenildi.

Sahil Güvenlik botuna alınan kişiler, Ayvalık Sahil Güvenlik İskelesi'ne götürüldü.

Kurtarılan kişilerin verdiği bilgiler doğrultusunda kayıp olduğu belirlenen 1 kişinin bulunması için havadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
Sahil GüvenlikBalıkesirAyvalıkGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Ayvalık'ta Kız Adası güneyinde batan teknede 8 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp - Son Dakika
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