Ayvalık'ta Mahalleevleri ile Kadınların Geleceği Yaratılıyor

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Mahalleevleri çatısı altındaki kadınlarla bir araya geldi. Ergin, "geleceğin Mahalleevlerini" yaratmaya başlayacaklarını belirterek, "Marka değerini artıracak, yeni satış alanları yaratacak, daha geniş bir vizyonla, yenilikçi bir anlayışı hep birlikte getireceğiz" dedi.

Mahalleevleri çatısı altındaki kadınlarla İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde buluşan Ergin, öğrenci olarak kurslara başlayan kadınların, yeni açılan Mahalleevleri'nde öğrenci yetiştirmeye başladıklarını söyledi. Bundan sonra fiziki şartlarını da geliştirerek, 'geleceğin Mahalleevlerini' yaratmaya başlayacaklarını dile getiren Ergin, "Marka değerini artıracak, yeni satış alanları yaratacak, daha geniş bir vizyonla, yenilikçi bir anlayışı hep birlikte getireceğiz. Bunu da yine Ayvalıklı kadınlarla birlikte başaracağız, hepsine teşekkür ediyorum. Özel bir teşekkür de eşim Canan Ergin'e, projeye verdiği destekler için" diye konuştu.

İsmet İnönü Kültür Merkezi'ndeki buluşmaya katılan kadınlara teşekkür eden Ergin, şöyle devam etti:

"Kadınların eşit koşullarda var olması ve toplumsal eşitlik için daha fazla adım atmak, açıkçası benim belediye başkanı olarak en fazla mutluluk duyduğum hususların başında geliyor. Geçtiğimiz dönemin başında hayata geçirdiğimiz Mahalleevleri'miz de beni en çok mutlu eden projelerin başında geliyor. 7 Mahallevi'nde cam boyama, sepet örme, takı, seramik, deri ve keçe atölyeleri gibi birçok kurs yıl boyunca devam ediyor. Toplam 18 aktif kursumuz var. Dört farklı alanda satış ofisimiz bulunmakta. Gümrük önü son noktamız oldu. Orada da bir alan yarattık, bunun yanında yazın Sarımsaklı'da, yaz kış da Ayvalık At Arabacılar Meydanı ve (Alibey) Cunda'da satış noktalarımız var. Bunun yanında yabancı dil, müzik, resim gibi kurslarla öğrencilerimiz için eğitim çalışmalarına bir çok sosyal sorumluluk projesini de bu çatı altında sunuyoruz."