Ayvalık'ta motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ayvalık'ta motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise hafif yaralı olarak tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

13.06.2024 18:11
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.

Altınova Mahallesi İskele yolunda, Salih Kazanç (56) idaresindeki 35 AG 8877 plakalı motosiklet ile C.G. (52) idaresindeki 10 BFZ 25 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kazanç, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanç, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hafif yaralanan otomobil sürücüsü C.G. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA

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