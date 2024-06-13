Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.
Altınova Mahallesi İskele yolunda, Salih Kazanç (56) idaresindeki 35 AG 8877 plakalı motosiklet ile C.G. (52) idaresindeki 10 BFZ 25 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kazanç, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazanç, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Hafif yaralanan otomobil sürücüsü C.G. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Ayvalık'ta motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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