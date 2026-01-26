Ayvalık Belediyesi'nden Mübadelenin 103'üncü Yılına Özel Anma Programı

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi tarafından nüfus mübadelesinin 103'üncü yılında düzenlenecek anma töreni, sergi, belgesel gösterimleri ve müzik dinletisi ile mübadelenin bıraktığı izler gelecek kuşaklara aktarılacak.

Ayvalık Belediyesi'nin Türkiye- Yunanistan Nüfus Mübadelesi'nin 103'üncü yılında düzenleyeceği anma programı; 30 Ocak Cuma günü saat 11.30'da Cunda Adası'ndaki Mevlana Parkı'nda düzenlenecek tören ile başlayacak. Törende, mübadele korosu eşliğinde denize karanfiller bırakılarak mübadele yolunda hayatını kaybedenler anılacak.

Aynı gün saat 14.00'te, Orhan Peker Sanat Galerisi'nde kapılarını açacak "Mübadele Anı Materyal Sergisi" ise mübadelenin izlerini taşıyan obje, fotoğraf ve çeşitli materyalleri ziyaretçilerle buluşturacak.

Anma etkinlikleri, 31 Ocak Cumartesi günü kültür-sanat ağırlıklı bir programla devam edecek. İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde saat 19.30'da başlayacak etkinlikte, "Mübadeleye Dair Sözü Olan: Evren Kaçar"ın katılımıyla "İki Yakadan İki Belgesel Kesiti" gösterimi gerçekleştirilecek.

Program kapsamında ayrıca, Tanju İzbek'in kürasyonuyla mübadeleye ilişkin yazılarla buluşma ve Ayvalık Giritliler Derneği Mübadele Türküleri Korosu'nun dinletisi yer alacak.