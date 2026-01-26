Ayvalık Belediyesi'nden Mübadelenin 103'üncü Yılına Özel Anma Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ayvalık Belediyesi'nden Mübadelenin 103'üncü Yılına Özel Anma Programı

26.01.2026 16:13  Güncelleme: 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvalık Belediyesi, Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi'nin 103. yılı anısına çeşitli etkinlikler düzenliyor. Tören, sergi ve belgesel gösterimleri ile mübadelenin izleri gelecek kuşaklara aktarılacak.

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi tarafından nüfus mübadelesinin 103'üncü yılında düzenlenecek anma töreni, sergi, belgesel gösterimleri ve müzik dinletisi ile mübadelenin bıraktığı izler gelecek kuşaklara aktarılacak.

Ayvalık Belediyesi'nin Türkiye- Yunanistan Nüfus Mübadelesi'nin 103'üncü yılında düzenleyeceği anma programı; 30 Ocak Cuma günü saat 11.30'da Cunda Adası'ndaki Mevlana Parkı'nda düzenlenecek tören ile başlayacak. Törende, mübadele korosu eşliğinde denize karanfiller bırakılarak mübadele yolunda hayatını kaybedenler anılacak.

Aynı gün saat 14.00'te, Orhan Peker Sanat Galerisi'nde kapılarını açacak "Mübadele Anı Materyal Sergisi" ise mübadelenin izlerini taşıyan obje, fotoğraf ve çeşitli materyalleri ziyaretçilerle buluşturacak.

Anma etkinlikleri, 31 Ocak Cumartesi günü kültür-sanat ağırlıklı bir programla devam edecek. İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde saat 19.30'da başlayacak etkinlikte, "Mübadeleye Dair Sözü Olan: Evren Kaçar"ın katılımıyla "İki Yakadan İki Belgesel Kesiti" gösterimi gerçekleştirilecek.

Program kapsamında ayrıca, Tanju İzbek'in kürasyonuyla mübadeleye ilişkin yazılarla buluşma ve Ayvalık Giritliler Derneği Mübadele Türküleri Korosu'nun dinletisi yer alacak.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Yunanistan, Belgesel, Türkiye, Kültür, Güncel, Tören, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık Belediyesi'nden Mübadelenin 103'üncü Yılına Özel Anma Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı Esenyurt'ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Batagov’a Premier Lig’den dev teklif Batagov'a Premier Lig'den dev teklif
Galatasaray’da sırada o var Bir çilek transferi daha Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha
TMSF, Bank Pozitif’i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat’ta TMSF, Bank Pozitif'i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat'ta
Trump’tan Kanada’ya Çin tepkisi: Bir zamanlar büyük bir ülkeyd Trump'tan Kanada'ya Çin tepkisi: Bir zamanlar büyük bir ülkeyd
Yaya geçidinde gelen ölüm: 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Yaya geçidinde gelen ölüm: 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

18:13
Emre Mor’un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı
Emre Mor'un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı
17:34
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
17:30
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı
16:48
Gazze’de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
Gazze'de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
16:47
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi İfadesinde dikkat çeken sözler
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 18:28:44. #7.11#
SON DAKİKA: Ayvalık Belediyesi'nden Mübadelenin 103'üncü Yılına Özel Anma Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.