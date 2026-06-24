Balıkesir'de "Bva Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası" Sona Erdi - Son Dakika
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Balıkesir'de "Bva Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası" Sona Erdi

24.06.2026 11:22  Güncelleme: 12:04
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ayvalık Sarımsaklı Plajı'nda düzenlenen Plaj Voleybolu Balkan Beach Tour Şampiyonası, final karşılaşmalarıyla tamamlandı. Kadınlarda Moldova, erkeklerde Moldova şampiyon oldu.

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Balkan Voleybol Federasyonu (BVA) iş birliğinde Ayvalık'ta düzenlenen "Plaj Voleybolu Balkan Beach Tour Şampiyonası" final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Sahilleriyle birçok önemli şampiyonaya ev sahipliği yapan Ayvalık'ın Sarımsaklı Plajı'nda BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası gerçekleştirildi.  Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Voleybol Federasyonu ve Balkan Voleybol Federasyonu iş birliğinde düzenlenen şampiyona, Avrupa'nın dört bir yanından çok sayıda sporcunun katılımıyla kıran kırana mücadelelere sahne oldu.

FİNAL KARŞILAŞMALARI HEYECANA SAHNE OLDU

Final karşılaşmalarında kadınlarda Moldova'dan Ana Nicolaev - Polina Voleanin, erkeklerde ise Moldova'dan Egor Dobcis - Maxim Korsakov ikilisi şampiyon oldu. Şampiyonayı kadınlarda Bulgaristan'dan Darina Kindova - Eleonora Gicheva, erkeklerde ise Romanya'dan Eduard Popa - Andrei Grigore ikilisi ikinci sırada tamamladı. Üçüncülüğü ise kadınlarda Türkiye'den Esra Demirkıran - Berfin Öztürk, erkeklerde Bulgaristan'dan Dimitar Mehandzhiyski - Dimitar Kalchev kazandı.

Final karşılaşmalarının ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara madalya, kupa ve ödülleri takdim edildi.

Kaynak: ANKA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sarımsaklı, Balıkesir, Moldova, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de 'Bva Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası' Sona Erdi - Son Dakika

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