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Ayvalık'ta Sağanak Nedeniyle Su Baskınları: Vatandaşlar Tahliye Edildi - Son Dakika
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Ayvalık'ta Sağanak Nedeniyle Su Baskınları: Vatandaşlar Tahliye Edildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. Sağanak sebebiyle yolda kalan midibüsteki vatandaşlar tahliye edildi. Ayrıca, bazı apartmanlar ve iş yerleri de su baskınlarından etkilendi. Kurtarma ekipleri, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayvalık'ın yanı sıra diğer ilçelerde de su baskınlarına bağlı hasarlar meydana geldi.

Ayvalık\'ta Sağanak Nedeniyle Su Baskınları: Vatandaşlar Tahliye Edildi
16.01.2024 - 18:08,
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı, yolda kalan midibüsteki vatandaşlar tahliye edildi.

İlçede sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan sağanaktan dolayı metrekareye 70 metreküp yağış düştü.

Ali Çetinkaya Mahallesi'ndeki bazı apartmanların bodrum katlarını etkileyen su baskınları, eski garaj bölgesindeki iş yerlerinde de hasara neden oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sağanak sebebiyle Çanakkale- İzmir kara yolunun Ayvalık yakınlarındaki Tellikavak mevkisinde yolda kalan midibüsteki 22 kişiyi tahliye etti.

Tahliye sonrası başka bir araçla yollarına devam eden vatandaşların umreden geldikleri belirtildi.

Öte yandan suyun yoğunluğunu fark edemeyip ATV aracıyla taşan Nikita Deresi'ne giren ve burada mahsur kalan iki kişi de kurtarıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Ayvalık Belediyesi ekipleri, tıkanan yağmur suyu kanallarını ve kanalizasyon hatlarını açmak için çalışma yürütüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle Ayvalık'ın yanı sıra AltıeylüI, Burhaniye, Bigadiç, Edremit, Gömeç, İvrindi ve Kepsut ilçelerinde su baskınlarından kaynaklı bazı ev, iş yeri, araç ve hayvancılık işletmelerinde hasarlar oluştuğu bildirildi.

Valilik koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Devlet Su İşleri (DSİ), Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), itfaiye, jandarma, emniyet, Tarım ve Orman Müdürlüklerine bağlı ekiplerin, gün boyu su baskınları ve yolda kalanlara müdahale ettiği belirtilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"İlimiz genelinde meydana gelen olaylarda 28 meskende, 11 iş yerinde su baskını, 7 mahalle yolunda tahribat meydana gelmiş olup, ayrıca 38 küçükbaş, 14 büyükbaş hayvan telef olmuştur. Ekiplerimiz tarafından bölgelerde gerekli çalışmalar devam etmekte olup, Valiliğimizce süreç takip ve koordine edilmektedir. Olumsuz hava koşullarından etkilenen BalIkesirli tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: AA
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