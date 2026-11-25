(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde kentte faaliyet gösteren spor salonları ile özel spor tesislerini denetledi. Kontrollerde işletmelerin ruhsat ve yasal belgeleri, hijyen koşulları, güvenlik önlemleri ile spor ekipmanlarının uygunluğu incelendi.

Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Ayvalık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği rutin denetimlerde, işletmelerin mevzuata uygunluğu ve hizmet standartları incelendi. Kontroller kapsamında tesislerin ruhsat ve yasal belgeleri, hijyen koşulları, güvenlik önlemleri ile spor ekipmanlarının ve kullanım alanlarının uygunluğu denetlendi. Denetimlerde tespit edilen eksiklikler konusunda işletme yetkililerine gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapılırken, vatandaşların sağlıklı ve güvenli ortamlarda spor yapabilmesi amacıyla denetimlerin sürdürüleceği belirtildi.