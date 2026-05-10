"Srebrenitsa Anneleri", Yaşadıkları Acıları Ayvalık'ta Anlattı

10.05.2026 17:14
Ayvalık Belediyesi'nin 9. Teferiç Şenlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte, Srebrenitsa Anneleri Bosna Savaşı'ndaki insanlık dramını anlattı ve yaşanan acıların unutulmaması gerektiğini vurguladı.

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi'nin düzenlediği 9. Teferiç Şenlikleri kapsamında Anneler Günü'nde düzenlenen söyleşide, Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subašic ve dernek üyesi anneler, Bosna Savaşı sırasında yaşanan insanlık dramını, Srebrenitsa'da hayatını kaybedenleri ve yıllardır sürdürdükleri insan hakları mücadelesini anlattı.

Ayvalık'ta Boşnak nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Küçükköy Mahallesi'nde, Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Teferiç Şenlikleri kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Şenliklerin son gününde Srebrenitsa Anneleri, Bosna Savaşı sırasında yaşanan katliamı anlattı. Programa Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile eşi Canan Ergin de katıldı.

Srebrenitsa Anneleri'nin verdiği mücadelenin insanlık adına büyük bir önem taşıdığını belirten Subašic, yaşanan acıların unutulmaması gerektiğini vurguladı. Katliamın sorumlularının cezalandırılması ve benzer trajedilerin tekrar yaşanmaması için yürütülen çalışmaların önemine dikkati çeken Subašic, Türkiye'nin her zaman Bosna halkının yanında olduğunu dile getirdi.

Savaşta çok sayıda yakınlarını kaybettiklerini dile getiren Subašic, toplu mezarlarda bulunan cenazelerin oluşturulan mezarlıklara defnedildiğini, savaş sonrası öksüz kalan çocukların eğitimlerini sürdürebilmeleri için çalışmalar yürüttüklerini aktardı. Ayvalık Belediyesi'ne ve Ayvalık halkına misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür eden Subašic, "Geçmişte sevinci de, acıyı da birlikte paylaştık. Umarım bir daha böyle acılar yaşanmaz" dedi.

Etkinliğin sonunda Ergin, Srebrenitsa Anneleri'ne çiçek takdim ederek teşekkür etti. Anneler Günü'nde böylesine anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Ergin, "Savaş döneminde yaşanan bu hüzün dolu olayları evlatlarını kaybeden annelerden dinledik. Bu gerçek hikayelerin bir daha asla yaşanmamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Programın ardından Srebrenitsa katliamını anlatan Ayşe Hafızoviç, "İnsanlığın Yanında" adlı kitabını okuyucular için imzaladı.

Kaynak: ANKA

