Ayvalık'ta Tiyatro Rüzgârı... "Seni Alırsa Fırtına" 43'üncü Kez Perde Açtı

(BALIKESİR) – Ayvalık Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Seni Alırsa Fırtına" adlı oyun, turne dönüşü Ayvalık'ta sanatseverlerle buluştu. Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde 43'üncü kez sahnelenen oyun, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Uşak, İzmir, Mersin, İstanbul ve Bursa gibi pek çok kentte turneye çıkan Ayvalık Belediye Tiyatrosu, kendi evinde yoğun bir katılımla sahne aldı. 300 kişilik salonun tamamen dolduğu gecede, bazı sanatseverler oyunu ayakta takip etti.

Erkan Çılak: "Çocukluk hayalim gerçek oldu"

Oyunun hem yönetmenliğini üstlenen hem de Arzu Yanardağ ile başrolü paylaşan Erkan Çılak, gösterim sonunda yaptığı konuşmada duygusal anlar yaşadı. Ayvalık'ın köklü bir tiyatro geçmişine sahip olduğunu hatırlatan Çılak, şunları söyledi:

"Ayvalık, 1937 yılında 11 farklı oyunun sahnelendiği, Türkiye'deki kısıtlı imkanlara rağmen tiyatro için özel jeneratörlerin getirildiği bir kentti. Ancak uzun yıllar tam donanımlı bir sahneden mahrum kaldı. Bugün modern bir sahnede, salonun hıncahınç dolduğunu görmek benim çocukluk hayalimdi. Bu yapının kente kazandırılmasını sağlayan Belediye Başkanımız Mesut Ergin'e ve emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Belediye Başkanı Ergin: "Kültür ve sanatı canlı tutacağız"

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise kentin kültürel kimliğini güçlendirmek adına bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini belirtti. Ergin, "Kentin kültür ve sanat hayatını canlı tutmak, sanatın her dalını hemşehrilerimizle buluşturmak önceliğimizdir. Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nin bu ilgiyi görmesi bizler için gurur verici" dedi.

Güçlü performanslarıyla izleyiciden tam not alan Erkan Çılak ve Arzu Yanardağ, oyun sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı. Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun önümüzdeki süreçte yeni projelerle izleyici karşısına çıkmaya devam edeceği bildirildi.