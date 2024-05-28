Ayvalık\'ta uyuşturucu imalathanesine operasyon: 1 gözaltı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polisin uyuşturucu imal edilen eve düzenlediği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ayvalık Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu üretildiği belirlenen eve baskın yaptı.

Operasyonda, 2 kilo 488 gram skunk, boyları 20 ila 30 santimetre arasında değişen saksıda ekili 9 kök Hint keneviri, hassas terazi, esrar öğütme aparatı, led panel iklimlendirme cihazı, çadır ve ekipmanlar, uyuşturucunun kurutulmasında kullanılan 2 parça tel askı, farklı ebatlarda boş saksılar, havalandırma boruları, su terazileri, karbon filtre torbaları, rutubet ve oda nemlendirici giderici materyaller, zaman ayarlı prizler, vantilatörler ile toprak ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan B.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.