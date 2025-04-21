Ayvalık'ta Yeni Katı Atık Toplama İstasyonu Hizmete Girdi

(BALIKESİR)- Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Katı Atık Toplama İstasyonu" ile zaman ve maliyetten tasarruf sağlandığını belirterek, "Bu tasarruf, Ayvalıklı hemşehrilerime daha koordineli ve hızlı hizmet olarak geri dönüyor" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Kozak Yolu üzerindeki Katı Atık Toplama İstasyonu'na alternatif olarak, Ayvalık Belediyesi tarafından Temizlik İşleri Hizmet Binası yanında yeni bir "Katı Atık Toplama İstasyonu" hizmete alındı.

Yeni istasyon ile kentin dar sokaklarında temizlik hizmetini yürüten çöp taksiler ve traktörler, artık uzak mesafeler katetmeden topladıkları atıkları yerinde boşaltabiliyor. Bu sayede yakıt, zaman, maliyet ve iş gücünden tasarruf sağlanıyor.

"Koordineli ve hızlı hizmet olarak geri dönüyor"

Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Ayvalık'ın dar sokaklarında pratik ve hızlı çözümleriyle işimizi kolaylaştıran çöp taksiler ve traktörler artık Kozak Yolu'na gitmeden topladıkları atıkların boşaltımını yapıyorlar. Bu da ciddi bir tasarruf sağlıyor. Bu tasarruf, Ayvalıklı hemşehrilerime daha koordineli ve hızlı hizmet olarak geri dönüyor" dedi.